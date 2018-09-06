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Конференция для предпринимателей собрала более 500 участников

6 сентября 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Конференция для предпринимателей собрала более 500 участников

В Челябинске начала работу конференция «ChelBusinessDay», которую организовала для предпринимателей «Территория Бизнеса». Более 500 предпринимателей приехали на конференцию, чтобы получить полезные знания, найти партнеров и новые возможности для своего бизнеса.

Министр экономического развития Сергей Смольников поприветствовал участников конференции и пожелал продуктивной работы. В своем выступлении министр подчеркнул, что развитие бизнеса – одна из приоритетных задач Правительства Челябинской области. «Мы внимательно изучаем потребности предпринимателей. Исходя из этого, была разработана концепция сегодняшней конференции, чтобы вы получили именно те знания и навыки, которые вам необходимы, нашли единомышленников, получили инструменты для воплощения новых идей», – отметил в своем выступлении Сергей Смольников, министр экономического развития Челябинской области.

В рамках конференции участников ждут тренинги и семинары от успешных предпринимателей и бизнес-тренеров по четырем разным направлениям – продвижение в соцсетях, HR, телефонные продажи, эффективные переговоры. Бизнес-тренер Евгений Винников проведет для участников уникальный тренинг-спектакль "Бизнес, я и жизнь моя".

«Для нас важно, чтобы бизнес Челябинской области ощущал ту поддержку, которую государство ему оказывает. Поэтому было решено провести такую масштабную конференцию, чтобы большее количество предпринимателей узнали о «Территории Бизнеса» и нашли здесь инструменты для своего роста и развития», - прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

Конференция «ChelBusinessDay»проходит при поддержке Губернатора Бориса Дубровского и Правительства Челябинской области.

 

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