Шведские политики решили бороться против «Северного потока-2»

Большинство представителей политических партий Швеции выступают за блокировку проекта «Северный поток-2». Таковы результаты опроса политиков, проведенного шведской радиостанцией.

Шведская радиостанция Sveriges Radio провела опрос об отношении шведских парламентариев к строительству газопровода «Северный поток-2». Как выяснилось, большинство выступает против этой идеи по самым разным соображениям.

Среди аргументов «почему я против» из уст респондентов прозвучали следующие: газопровод сделает Евросоюз зависимым от России, от поставок российского «голубого топлива» в Европе снизится заинтересованность в разработках возобновляемых источников энергии, да и в конце концов, Россия не уважает международное право, вот почему!

«Строительство российского газопровода – это плохое предложение. Как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики европейской безопасности», - считает уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Судя по результатам опроса, Швеция готова переписать законодательство, лишь бы найти или придумать повод заблокировать строительство газопровода, сообщает «Газета.ру».