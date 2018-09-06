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Шведские политики решили бороться против «Северного потока-2»
6 сентября 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Большинство представителей политических партий Швеции выступают за блокировку проекта «Северный поток-2». Таковы результаты опроса политиков, проведенного шведской радиостанцией.
Шведская радиостанция Sveriges Radio провела опрос об отношении шведских парламентариев к строительству газопровода «Северный поток-2». Как выяснилось, большинство выступает против этой идеи по самым разным соображениям.
Среди аргументов «почему я против» из уст респондентов прозвучали следующие: газопровод сделает Евросоюз зависимым от России, от поставок российского «голубого топлива» в Европе снизится заинтересованность в разработках возобновляемых источников энергии, да и в конце концов, Россия не уважает международное право, вот почему!
«Строительство российского газопровода – это плохое предложение. Как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики европейской безопасности», - считает уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.
Судя по результатам опроса, Швеция готова переписать законодательство, лишь бы найти или придумать повод заблокировать строительство газопровода, сообщает «Газета.ру».
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