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В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов
6 сентября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
В России началась разработка силовых установок для перспективных экранопланов. Об этом сообщил индустриальный директор авиационного кластера государственной технической корпорации Анатолий Сердюков.
Ранее стало известно, что в рамках государственной программы вооружения до 2027 года в России планируется создать опытный образец экраноплана «Орлан», оснащенного ракетным вооружением. Об этом заявлял вице-премьер Юрий Борисов.
«Полученный в результате прежних разработок по этой теме научно-технический задел позволяет вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов. И такие работы в настоящий момент ведутся», - рассказал Анатолий Сердюков.
У российских предприятий имеется большой опыт в создании двигателей для самолетов-амфибий и экранопланов, пояснил Сердюков, поскольку такие разработки ведутся еще с советских времен, пишет РИА Новости.
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