В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов

В России началась разработка силовых установок для перспективных экранопланов. Об этом сообщил индустриальный директор авиационного кластера государственной технической корпорации Анатолий Сердюков.

Ранее стало известно, что в рамках государственной программы вооружения до 2027 года в России планируется создать опытный образец экраноплана «Орлан», оснащенного ракетным вооружением. Об этом заявлял вице-премьер Юрий Борисов.

«Полученный в результате прежних разработок по этой теме научно-технический задел позволяет вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов. И такие работы в настоящий момент ведутся», - рассказал Анатолий Сердюков.

У российских предприятий имеется большой опыт в создании двигателей для самолетов-амфибий и экранопланов, пояснил Сердюков, поскольку такие разработки ведутся еще с советских времен, пишет РИА Новости.