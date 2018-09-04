В ЦБ сообщили о вероятности повышения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во вторник, 4 сентября, сообщила, что ключевая ставка может повыситься. К настоящему моменту появился целый ряд факторов в пользу вышеуказанного изменения.

По словам Набиуллиной, вопрос о возможном повышении ключевой ставки могут начать обсуждать уже в самом скором времени. Глава Банка России отметила, что сейчас на финансовых рынках во всем мире наблюдается повышенная волатильность, что напрямую связано с внешними факторами. Как отмечает ТАСС, это условие непременно будет учитываться.

Кроме того, Эльвира Набиуллина уточнила, что решение о повышении показателя будет приниматься советом директоров регулятора.

Напомним, в последний раз ЦБ повышал ставку в декабре 2014 года.