Мантуров: Ослабление рубля пока не драматично для промышленности
4 сентября 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для российской промышленности текущее ослабление рубля пока не драматично.
«Удешевление рубля произошло, но не драматическое. Кто-то этого ожидал, кто-то это прогнозировал, кто-то формировал складские запасы. Никакого драматизма на сегодняшний день пока нет», — сообщил Мантуров. При этом министр подчеркнул, что подобных обращений, как было в 2014 году, не поступало от производителей.
За август этого года рубль ослабел на 7,5% против доллара и на 6,7% против евро. 23 августа доллар обновил максимум с 2016 года, поднимавшись до уровня 69,01 рубля, пишут РИА Новости.
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