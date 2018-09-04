Мантуров: Ослабление рубля пока не драматично для промышленности

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для российской промышленности текущее ослабление рубля пока не драматично.

«Удешевление рубля произошло, но не драматическое. Кто-то этого ожидал, кто-то это прогнозировал, кто-то формировал складские запасы. Никакого драматизма на сегодняшний день пока нет», — сообщил Мантуров. При этом министр подчеркнул, что подобных обращений, как было в 2014 году, не поступало от производителей.

За август этого года рубль ослабел на 7,5% против доллара и на 6,7% против евро. 23 августа доллар обновил максимум с 2016 года, поднимавшись до уровня 69,01 рубля, пишут РИА Новости.