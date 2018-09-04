Почему более 80% российских бизнесменов готовы продать активы
4 сентября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
В России 84% бизнесменов готовы отказаться от части активов по причине их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. Основное беспокойство предпринимателей вызывает геополитическая напряженность.
Среди других рисков называются изменение политики в торговле, колебания валютного курса и цифровая трансформация. Бизнесменов беспокоит также усиление регулирования со стороны госорганов. Вложиться в новые бизнес-проекты готовы лишь 32% инвесторов, передает РИА Новости.
Опрос проводился весной, когда на крупный российский бизнес были наложены ограничительные меры Соединенных Штатов. В исследовании участвовало 60 руководителей российских компаний из 14 экономических секторов.
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