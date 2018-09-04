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Госдума: масштаб проблемы с пятитысячными купюрами является минимальным
4 сентября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме во вторник, 4 сентября, назвали минимальным масштаб проблемы с приемом пятитысячных купюр банкоматами. Заявление сделал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политик отметил, что проблема затронула менее одного процента банкоматов, которые не оснащены самой современной системой определения фальшивок, передает РИА "Новости". Аксаков убежден, что в самое ближайшее время специалисты разберутся в данном вопросе и сложностей больше не возникнет.
Ранее стало известно, что из-за внезапного вброса фальшивок некоторые российские банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры.
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