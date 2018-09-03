//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ани Лорак вместе с мужем отвела дочь в первый класс
- Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов
- В Сети обсуждают, как были одеты Волочкова с дочкой на школьной "линейке"
- Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
РФ продолжает добычу газа на спорном месторождении в Крыму
3 сентября 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российские предприятия не прекращают добычу газа на крупнейшем месторождении крымского шельфа, несмотря на то, что ранее с первого июля текущего года ее планировалось остановить.
Приказ об остановке добычи на Одесском месторождении был отменен в связи с несогласованностью баланса добычи и потребления голубого топлива в Крыму, сообщает РБК.
РФ собиралась остановить процесс на Одесском месторождении по рекомендации МИДа, напомнили источники агентства в ГУП "Черноморнефтегаз" и правительстве.
Скорее всего, рано или поздно, Одесское все же остановят, сказал собеседник РБК, близкий к правительству. В этом году РФ уже отказалась от бурения двух новых скважин.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Лавров: Трамп и Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Раде призывают усилить военное присутствие Украины в Азовском море
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Ирина Безрукова сразила поклонников своей красотой на детской фотографии
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Видео: Шуфутинского "нарисовали" на одной из стоянок Воронежа
//В мире
Озвучены вероятные участники вторжения Киева в Донбасс после убийства Захарченко
//В мире
МИД России за снос советских памятников раскритиковал Польшу
//В мире
//Общество
Официальный Киев напугал своих солдат в окопах предложением сдаться
//Новости СМИ2
//Здоровье
Новый признак приближающегося инсульта обнаружили американские специалисты
//В мире
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
В ДНР рассказали о вызванном переброской в Донбасс «ужасе» у украинских летчиков
//Общество
Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей
//В мире
Кремль: после убийства Захарченко сложно говорить о чем-либо с Киевом
//В мире
Власти Украины засекретили документы о прекращении ж/д сообщения с Россией
Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов
В Сети обсуждают, как были одеты Волочкова с дочкой на школьной "линейке"
//В мире
//Общество
По Крымскому мосту в августе в обе стороны проехали 845 тысяч машин
//В мире
//Политика
Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск для встречи с президентом Сирии
//Политика
//Общество
После гибели Александра Захарченко в ДНР начинается политическая возня
//live