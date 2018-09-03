РФ продолжает добычу газа на спорном месторождении в Крыму

Российские предприятия не прекращают добычу газа на крупнейшем месторождении крымского шельфа, несмотря на то, что ранее с первого июля текущего года ее планировалось остановить.

Приказ об остановке добычи на Одесском месторождении был отменен в связи с несогласованностью баланса добычи и потребления голубого топлива в Крыму, сообщает РБК.

РФ собиралась остановить процесс на Одесском месторождении по рекомендации МИДа, напомнили источники агентства в ГУП "Черноморнефтегаз" и правительстве.

Скорее всего, рано или поздно, Одесское все же остановят, сказал собеседник РБК, близкий к правительству. В этом году РФ уже отказалась от бурения двух новых скважин.