РФ и Азербайджан подписали заявление об экономическом сотрудничестве
1 сентября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в субботу, 1 сентября, стало известно, что Россия и Азербайджан подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Вышеуказанный документ был принят после переговоров глав двух стран.
Согласно последней информации, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о ключевых направлениях экономического сотрудничества двух государств, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в первый день осени в Сочи состоится встреча Путина и Алиева, который прибудет в Россию с официальным визитом. Ожидалось, что по итогам беседы будут подписаны несколько важных межправительственных и межведомственных документов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес