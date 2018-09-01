РФ и Азербайджан подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Днем в субботу, 1 сентября, стало известно, что Россия и Азербайджан подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Вышеуказанный документ был принят после переговоров глав двух стран.

Согласно последней информации, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о ключевых направлениях экономического сотрудничества двух государств, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в первый день осени в Сочи состоится встреча Путина и Алиева, который прибудет в Россию с официальным визитом. Ожидалось, что по итогам беседы будут подписаны несколько важных межправительственных и межведомственных документов.