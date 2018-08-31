Сбербанк сообщил о запуске мобильного приложения для детей

Крупнейший российский банк запустит с 1 сентября мобильное приложение СберKids для детей и их родителей. Как стало известно, с его помощью дети смогут самостоятельно расплачиваться телефоном в магазинах, получать деньги от родителей, а также делать накопления и участвовать в бонусных программах Сбербанка.

Ребенок не сможет снимать наличные и переводить деньги другим людям. При этом в приложении будет ограничительная функция для детей: максимальная сумма расходной операции и операции пополнения не должна превышать 15 тыс. рублей.

Родители смогут делать моментальный перевод средств и контролировать расходы своего ребенка, передаёт ТАСС.