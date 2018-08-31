Сбербанк сообщил о запуске мобильного приложения для детей
31 августа 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Крупнейший российский банк запустит с 1 сентября мобильное приложение СберKids для детей и их родителей. Как стало известно, с его помощью дети смогут самостоятельно расплачиваться телефоном в магазинах, получать деньги от родителей, а также делать накопления и участвовать в бонусных программах Сбербанка.
Ребенок не сможет снимать наличные и переводить деньги другим людям. При этом в приложении будет ограничительная функция для детей: максимальная сумма расходной операции и операции пополнения не должна превышать 15 тыс. рублей.
Родители смогут делать моментальный перевод средств и контролировать расходы своего ребенка, передаёт ТАСС.
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