ЕС ответит зеркально, если США поднимут пошлины на автомобили

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 31 августа, сообщил, что ЕС намерен ответить США ограничительными тарифами, если Вашингтон введет пошлины на ввоз автомобилей с европейской территории.

Журналистка немецкого телеканала ZDF задала Юнкеру вопрос, что будет, если американские власти поднимут пошлины на импорт транспортных средств, на что политик ответил, что Евросоюз готов действовать зеркально.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отмечала, что Европейский Союз может максимально снизить импортные пошлины на машины, если США примут аналогичное решение. Президент Штатов Дональд Трамп, однако, назвал такое предложение не слишком удачным.