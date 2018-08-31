Российский эксперт оценил возможность выхода США из ВТО

Российский эксперт оценил возможность выхода Соединенных Штатов Америки из ВТО. Своим мнением поделился 31 августа замглавы Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

По словам специалиста, США действительно могут выйти из Всемирной торговой организации, а также из НАТО и ООН. Шатров полагает, что американский лидер Дональд Трамп хочет изменить правила игры на международной арене и руководить ключевыми процессами.