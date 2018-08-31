«Гознак» не исключает изменение дизайна российских банкнот
31 августа 2018, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]
Предпосылки для изменения дизайна банкнот существуют, однако пока решения нет - оно остается за Банком России. Об этом сообщил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Возможные изменения, которые будут вносить в дизайн купюр, будут основаны на наблюдениях за новыми банкнотами номиналом 200 и 2 тысячи рублей, передает Москва 24.
Их дизайн и защитные средства положат в основу модернизации остальных банкнот, пояснил Трачук. По его словам, базовый дизайн - это разработка 1995-97 годов, поэтому сформировались предпосылки.
В первую очередь внимание обратят на долговечность купюр, надежность и устойчивость защитных признаков. При этом, он не уточнил, когда изменения произойдут, и какого номинала коснутся.
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