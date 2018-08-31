СМИ: Трамп намерен ввести пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов
31 августа 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 31 августа, стало известно, что американский лидер Дональд Трамп намерен в скором времени ввести дополнительные пошлины на сумму 200 миллиардов долларов на товары из Китая.
Известно, что 6 сентября текущего года истекает срок, установленный президентом США для сбора замечаний по поводу денежных сборов. После этой даты политик намерен незамедлительно ввести новые пошлины в отношении КНР, причем они будут касаться большого списка товаров, передает Bloomberg данные сразу шести источников.
Журналисты попросили Трампа прокомментировать соответствующие новости, появившиеся в СМИ. Глава Соединенных Штатов отметил, что источники "не сильно ошибаются".
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