ФАС выступила против предложения МЭР по индексации тарифов ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба выступает против предложения Минэкономразвития об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Об этом заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Глава Федеральной антимонопольной службы отметил, что во многих регионах Российской Федерации уже сейчас тарифы на коммунальные услуги находятся выше финансово обоснованного уровня.

Ранее прошла информация о том, что в Министерстве экономического развития предложили провести индексацию тарифов с 1 января 2019 года, сопоставив ее с ростом НДС.

Минэкономразвития предположило, что необходимо учесть рост налога на добавленную стоимость на 2% и провести индексацию в два этапа: 1 января - на 1,7% и 1 июля - на 2,4%.