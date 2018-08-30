Медведев: Расходы бюджета на спорт в ближайшие три года несколько снизятся

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части культуры, туризма, физической культуры и спорта заявил, что в ближайшие три года расходы бюджет на спорт и физкультуру несколько снизятся.

Это связано с тем, что в России завершились крупные спортивные мероприятия.

При этом Медведев подчеркнул, что крупные международные соревнования, которые были организованны на территории России, прошли с большим успехом. Он также напомнил, что построено большое количество спортивных сооружений, которыми будут пользоваться миллионы людей, передаёт ТАСС.