Дмитрий Песков высказался о колебании курса рубля
29 августа 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изменения курса рубля. Пресс-секретарь президента высказал мнение, что в течение последних месяцев курс рубля колебался, реагируя на события на мировом рынке.
По словам Пескова, имеет место среднесуточная волатильность, и за снижением курса рубля следует коррекция, - сообщает РБК. "Это естественные рыночные процессы", - сказал он.
В среду, 29 августа, курс национальной валюты отреагировал ростом на обращение президента России Владимира Путина по теме изменений в пенсионном законодательстве.
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