США подали запрос в ВТО против России из-за пошлин

Соединенные Штаты направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с РФ в связи с пошлинами, которые Россия ввела в отношении ряда американских товаров. США сообщили в запросе, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО. Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках ВТО, - сообщает РИА Новости. ВТО поддержала Россию в газовом споре с Евросоюзом

Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в ответ на введенные США сборы на сталь и алюминий. Повысились пошлины от 25% до 40% на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.