На фоне телеобращения Путина рубль начал расти к доллару и евро

На фоне телеобращения президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

Согласно последним данным торгов Московской биржи, за время выступления главы государства курс доллара снизился до 67,87 рубля, а курс евро составил 79,17 рубля, передает сегодня RT . Ранее сегодня стало известно, что на открытии торгов рубль снижался по отношению к доллару и евро.

Напомним, Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о смягчении пенсионной реформы и обозначил ряд мер, которые позволят россиянам безболезненно адаптироваться к нововведениям.