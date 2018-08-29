Владимир Бурматов: правительству России рекомендовали долгосрочные энерготарифы
29 августа 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал о том, как проходило заседание комиссии президента по развитию топливно-энергетического комплекса страны в Кемерово. Оно состоялось под председательством Владимира Путина.
На мероприятии эксперты поделились своими соображениями в сфере улучшения логистики по отправке угля на экспорт, роста инвестиций и предстоящему энергофоруму России и Китая.
Парламентарий отметил, что в результате диалога были сформированы рекомендации правительству страны по созданию долгосрочных тарифов, действующих в предстоящие пять-десять лет. Они должны быть прозрачными и предсказуемыми. Также в России необходимо продолжить и актуализировать развитие угольной промышленности и сеть железных дорог. Благодаря этому энергосеть России продолжит свое развитие.
Добавим, что на совещании предложили снять с региональных правительств обязанности назначать местные энерготарифы и установить запрет на тарифы для населения больше предельного уровня, если их не согласовал ФАС страны. Как уточнил политолог Александр Мельников, благодаря участию парламентария в работе Комиссии для нашего региона открылись возможности решения множества вопросов на самом высоком уровне.
- Это еще раз подтверждает эффективность работы «в четыре руки» депутата Госдумы Владимира Бурматова и губернатора Бориса Дубровского, - отметил он.
Политолог Андрей Лавров подчеркнул, что Китай является для Южного Урала ключевым партнером, и глава региона прикладывает огромные усилия для развития этих отношений.
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