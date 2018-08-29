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ПФР предложил заключать трудовые договоры в электронной форме
29 августа 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионный фонд России выступил с предложением внедрить смарт-контракты. Это нововведение дополнительно защитит россиян от заключения трудовых договоров с нарушением законодательства.
Смарт-контракт – это трудовой договор, который заключается между работником и работодателем в электронном виде с использованием электронной подписи. Для оформления и верификации электронной подписи необходимо подать соответствующие документы в любой МФЦ или другой удостоверяющий центр.
Технология блокчейн позволяет однозначно зафиксировать все договоренности и документы, и хранить их в распределенных базах данных. Нововведение, с инициативой которого выступил ПФР, позволит не только сократить расходы на хранение и обслуживание больших объемов данных, но и даст работникам дополнительную защиту от работодателей, оформляющих трудовые договоры с нарушениями действующего законодательства.
С данной инициативой ПФР выступил в рамках подготовки проекта поправок в госпрограмму «Содействие занятости населения», сообщает М24.
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