ПФР предложил заключать трудовые договоры в электронной форме

Пенсионный фонд России выступил с предложением внедрить смарт-контракты. Это нововведение дополнительно защитит россиян от заключения трудовых договоров с нарушением законодательства.

Смарт-контракт – это трудовой договор, который заключается между работником и работодателем в электронном виде с использованием электронной подписи. Для оформления и верификации электронной подписи необходимо подать соответствующие документы в любой МФЦ или другой удостоверяющий центр.

Технология блокчейн позволяет однозначно зафиксировать все договоренности и документы, и хранить их в распределенных базах данных. Нововведение, с инициативой которого выступил ПФР, позволит не только сократить расходы на хранение и обслуживание больших объемов данных, но и даст работникам дополнительную защиту от работодателей, оформляющих трудовые договоры с нарушениями действующего законодательства.

С данной инициативой ПФР выступил в рамках подготовки проекта поправок в госпрограмму «Содействие занятости населения», сообщает М24.