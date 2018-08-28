Биржа: утро вторника доллар начал падением

По данным Московской биржи, курс доллара утром во вторник, 28 августа, снизился по сравнению с цифрой закрытия предыдущих торгов. Евро, в свою очередь, также начал день с удешевления.

Об этом информирует издание Свободная Пресса. Курс доллара опустился на четыре копейки и составил 67,48 рубля, а курс евро - на три копейки и установился на уровне 78,84 рубля.