Биржа: утро вторника доллар начал падением
28 августа 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
По данным Московской биржи, курс доллара утром во вторник, 28 августа, снизился по сравнению с цифрой закрытия предыдущих торгов. Евро, в свою очередь, также начал день с удешевления.
Об этом информирует издание Свободная Пресса. Курс доллара опустился на четыре копейки и составил 67,48 рубля, а курс евро - на три копейки и установился на уровне 78,84 рубля.
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