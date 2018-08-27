Эксперты сообщили, насколько подорожает бензин в следующем году

По мнению российских аналитиков, розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут в следующем году на 4-5% с учётом планируемого повышения акцизов.

При этом специалисты подчеркнули, что снижение внутренних цен на нефтепродукты маловероятно в долгосрочной перспективе, передают РИА Новости.

Напомним, что весной в Российской Федерации начался резкий рост на нефтепродукты. В апреле бензин подорожал в рознице на 40 рублей за литр, в начале июня – на 43 рубля. Правительство РФ для решения этой проблемы с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо – на 2 тысячи.