Путин недоволен темпами газификации регионов
27 августа 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин недоволен темпами газификации регионов страны. По словам президента РФ, которые он произнес в понедельник, в данном вопросе необходима дополнительная динамика.
В рамках заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Путин отметил, что темпы газификации не те, на которые власти России рассчитывали. Политик предложил одно из ближайших заседаний посвятить, в частности, этому вопросу.
Владимир Путин также отметил необходимость выхода российских топливно-энергетических компаний на принципиально новые рынки, передает ТАСС.
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