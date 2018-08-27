Российский лидер Владимир Путин недоволен темпами газификации регионов страны. По словам президента РФ, которые он произнес в понедельник, в данном вопросе необходима дополнительная динамика.

В рамках заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Путин отметил, что темпы газификации не те, на которые власти России рассчитывали. Политик предложил одно из ближайших заседаний посвятить, в частности, этому вопросу.

Владимир Путин также отметил необходимость выхода российских топливно-энергетических компаний на принципиально новые рынки, передает ТАСС.