Власти повысят акцизы на бензин и дизтопливо с 1 января

Правительство решило повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Вице-премьер Дмитрий Козак напомнил, что планировалось повысить акцизы с 1 июля 2018 года. Но этого не произошло. ФАС назвала способы решения проблемы с бензином

Теперь с начала нового года акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались. Соответственно, они вырастут до 11,892 тысяч рублей и 8,258 тысяч рублей за тонну соответственно, - сообщает РБК.

Как успокоил Козак, правительство не допустит скачка цен на бензин и дизтопливо на АЗС. "Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", — пообещал заместитель председателя правительства. По словам Козака, рост цен на топливо на розничном рынке удержится в рамках инфляции.