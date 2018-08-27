Россия и Белоруссия разработают механизм компенсации за налоговый маневр

Белоруссия и Россия до конца текущего года примут решение о компенсационных механизмах для белорусской экономики в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Данное заявление прозвучало в ходе эфира на телеканале СТВ. По его словам, в проектах учтены негативные последствия проведения РФ с начала января 2019 года 2-го этапа налогового маневра.

Ситуация с налоговым маневром в России учитывалась при разработке и последующей корректировке прогноза социально-экономического развития страны на следующий год. Также на него повлиял курс рубля и цена на нефть.