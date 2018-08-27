Мантуров: работа по импортозамещению ведется вне зависимости от санкций

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в понедельник, 27 августа, заявил, что Россия занимается импортозамещением вне зависимости от введения санкций со стороны западных государств.

По словам главы ведомства, Россия также в последнее время успешно приобретает высокотехнологичную продукцию для космических и военных сфер на открытом рынке. Мантуров подчеркнул, что покупается то, что страна не может заменить в одночасье, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее Денис Мантуров говорил, что запрет Соединенных Штатов Америки на поставку в Россию ряда электронных устройств и комплектующих незначительно повлияет на некоторые отрасли.