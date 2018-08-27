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Как работать с графиками на рынке Форекс
27 августа 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Особое значение эксперты и трейдеры во время анализа финансового рынка придают графикам. Нет ни одной аналитики, где бы не использовались графики.
Виды графических построений
Каждый трейдер подбирает подходящий для него вид технического анализа, а также использует в нём графические построения.
Построения могут быть:
• Уровни (банковские, среднедневные, годовые, сопротивление, поддержки);
• Фигуры;
• Каналы;
• Специальные инструменты (сетка Фибоначчи, https://alpari.com/ru/beginner/articles/gartley-butterfly-indicator/ бабочка Гартли) и многие другие.
Большинство трейдеров используют их несколько видов, совмещая технические индикаторы и графические инструменты. Особое внимание также необходимо уделить общему новостному фону фундаментального рынка. Для такого вида анализа используются аналитические и статистические новостные данные.
Работа с графиками
Для примера можно рассмотреть самые простые и часто применяемые построения, которые применяют практически все трейдеры – уровни поддержки и сопротивления. Этот показатель для Форекс очень важный, так как при помощи данных уровней можно понять рыночный диапазон котировок и вычислить предполагаемую прибыль.
Во время бокового движения, на спокойном рынке, цены двигаются в определённом диапазоне, который ограничен поддержкой и сопротивлением. Поэтому, чтобы открывать и закрывать позиции, трейдер должен понимать, где находятся эти уровни. Для этого необходимо выполнить всего пару действий. В местах скопления свечей, по их верхушкам и низам необходимо провести две линии. Верхняя – сопротивление, нижняя – поддержка.
В дальнейшем трейдер по ним будет торговать: открывать сделку на покупку, когда рынок будет двигаться от поддержки к сопротивлению и на продажу, когда его движение будет в противоположную сторону, то есть от сопротивления к поддержке.
В интернете достаточно много информации, которую также предоставляют и многие брокерские компании, в которой можно узнать, https://alpari.com/ru/beginner/articles/gann-level-theory/ как построить веер Фибо по углам Ганна, натянуть сетку Фибоначчи на график, установить банковские уровни и многое другое.
Какой бы вид аналитики и способ построения не использовал трейдер, очень важно правильно применять инструменты и предварительно получить по ним всю необходимую информацию.
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