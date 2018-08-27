Как работать с графиками на рынке Форекс

Особое значение эксперты и трейдеры во время анализа финансового рынка придают графикам. Нет ни одной аналитики, где бы не использовались графики.

Виды графических построений

Каждый трейдер подбирает подходящий для него вид технического анализа, а также использует в нём графические построения.

Построения могут быть:

• Уровни (банковские, среднедневные, годовые, сопротивление, поддержки);

• Фигуры;

• Каналы;

• Специальные инструменты (сетка Фибоначчи, https://alpari.com/ru/beginner/articles/gartley-butterfly-indicator/ бабочка Гартли) и многие другие.

Большинство трейдеров используют их несколько видов, совмещая технические индикаторы и графические инструменты. Особое внимание также необходимо уделить общему новостному фону фундаментального рынка. Для такого вида анализа используются аналитические и статистические новостные данные.

Работа с графиками

Для примера можно рассмотреть самые простые и часто применяемые построения, которые применяют практически все трейдеры – уровни поддержки и сопротивления. Этот показатель для Форекс очень важный, так как при помощи данных уровней можно понять рыночный диапазон котировок и вычислить предполагаемую прибыль.

Во время бокового движения, на спокойном рынке, цены двигаются в определённом диапазоне, который ограничен поддержкой и сопротивлением. Поэтому, чтобы открывать и закрывать позиции, трейдер должен понимать, где находятся эти уровни. Для этого необходимо выполнить всего пару действий. В местах скопления свечей, по их верхушкам и низам необходимо провести две линии. Верхняя – сопротивление, нижняя – поддержка.

В дальнейшем трейдер по ним будет торговать: открывать сделку на покупку, когда рынок будет двигаться от поддержки к сопротивлению и на продажу, когда его движение будет в противоположную сторону, то есть от сопротивления к поддержке.

В интернете достаточно много информации, которую также предоставляют и многие брокерские компании, в которой можно узнать, https://alpari.com/ru/beginner/articles/gann-level-theory/ как построить веер Фибо по углам Ганна, натянуть сетку Фибоначчи на график, установить банковские уровни и многое другое.

Какой бы вид аналитики и способ построения не использовал трейдер, очень важно правильно применять инструменты и предварительно получить по ним всю необходимую информацию.

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