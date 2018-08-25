Роман Абрамович снизил свою долю в «Первом канале»‍

Всемирно известный российский бизнесмен Роман Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» на четыре процента. Отныне ему принадлежат только 20 процентов акций компании.

Такие данные предоставил начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексей Павлов, сообщает РБК.

Сообщается, что, согласно закону о СМИ, лицам с двойным гражданством запрещено владеть более 20% компании-учредителя СМИ. А в мае этого года Абрамович получил гражданство Израиля.

Конечная сумма проведенной сделки, как и покупатель акций пока не разглашаются. Наиболее вероятным претендентом считается один из действующих акционеров - Национальная медиа группа.