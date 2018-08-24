Рябков считает, что России надо отказаться от доллара при взаимных расчетах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал в пятницу, 24 августа, важное заявление. Дипломат подчеркнул, что Москве следует отказаться от доллара при взаимных расчетах.

По словам Рябкова, российской стороне следует обезопасить себя путем снижения роли доллара. В интервью изданию "Международная жизнь" замглавы МИД России уточнил, что сейчас именно тот момент, когда РФ следует переходить от слов к делу и искать новые схемы.

Сергей Рябков отметил, что Министерство иностранных дел намерено форсировать подобную работу и рассматривать варианты, при которых Россия сможет отказаться от доллара в ходе взаимных расчетов.