Рябков считает, что России надо отказаться от доллара при взаимных расчетах
24 августа 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал в пятницу, 24 августа, важное заявление. Дипломат подчеркнул, что Москве следует отказаться от доллара при взаимных расчетах.
По словам Рябкова, российской стороне следует обезопасить себя путем снижения роли доллара. В интервью изданию "Международная жизнь" замглавы МИД России уточнил, что сейчас именно тот момент, когда РФ следует переходить от слов к делу и искать новые схемы.
Сергей Рябков отметил, что Министерство иностранных дел намерено форсировать подобную работу и рассматривать варианты, при которых Россия сможет отказаться от доллара в ходе взаимных расчетов.
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