Почему Россия не может достичь уровня процветания африканской Ботсваны?

Ботсвана – государство, затёртое между ЮАР, Намибией и Зимбабве и имеющее доход на душу населения на уровне Эстонии и Венгрии – около 17 тыс. долларов в год. Ботсвана не имеет выхода к морю, а половина её территории приходится на пустыню Калахари, из ресурсов – только крупные запасы алмазов. Но Ботсвана успешна как раз потому, что не дала посадить свою экономику на «алмазную иглу», а сумела распространить у себя те институты, которые сделали Запад процветающим: конкуренцию, защиту собственности, верховенство права, минимальное вмешательство государства в жизнь людей.



Ботсвана была окружена государствами, управляемыми белыми, которые с недоверием отнеслись к чернокожему Серетсе Кхама – первому премьер-министру. Если бы Кхама был похож на африканских диктаторов вроде Сиаки Сти

венса или Роберта Мугабе, он захватил бы доход от алмазов, создал бы на них отряды опричников и отдал бы им в кормление страну в обмен на службу. Это типичный африканский путь, и экономическое развитие такому диктатору только мешает: независимые предприниматели создают противовес его власти. Но Кхама пошёл другим путём: на «алмазные деньги» выстроил эффективную бюрократию и независимые суды, провёл земельную реформу, создавшую прослойку состоятельных скотоводов. Рост их доходов потянул за собой сектор услуг и даже промышленность. И всё это – на фоне честных выборов и реальной власти парламента.



Тот или иной африканский диктатор нет-нет да пытался вывести страну на цивилизованный путь, но тут же становился жертвой переворота: элиты боялись «созидательного разрушения», при котором на первый план в экономике выходят носители новых идей, а не старых связей. Для реформ нужна сильная централизованная власть. Из-за её отсутствия, например, не имели эффекта усилия правительства Колумбии, где значительную часть территории страны контролировали партизаны и наркобароны.



Правильные институты невозможно сформировать, если у вас 98% граждан ничем не владеют, никому не верят и продают свой голос за пачку гречки. Фрэнсис Фукуяма указывает «три источника политического порядка Нового времени»: сильное эффективное государство, его подчинение праву, подотчётность правительства гражданам.



Отец экономической науки Адам Смит ещё в XVIII веке прозрел, что страны останавливаются в развитии, когда законы и учреждения вырождаются, а рулить процессами начинает рентоориентированная элита. России полезно помнить, что на протяжении последних 300 лет не политики, а инженеры двигали мир вперёд, а 95% бедняков обогатились благодаря эффективной экономике.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



