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У РИА Новости больше золота, чем у ТАСС
23 августа 2018, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Российские новостные агентства разошлись в оценке объема золота, закупленного Центральным банком страны в июле. На это обратили внимание пользователи Facebook.
ТАСС сообщил, что ЦБ приобрел 26,1 тонны драгоценного металла. РИА Новости назвало другую цифру – «более 26 тысяч тонн золота». Впоследствии агентство внесло исправления в опубликованную заметку, приведя данные в соответствие со сведениями, которые передал ТАСС.
Оба интернет-ресурса использовали информацию Bloomberg. Там отметили, что более масштабную закупку золота Россия проводила только в ноябре прошлого года. В настоящий момент общий объем запасов драгметалла, накопленного страной, составляет 2 170 тонн, его стоимость оценивается в 77,4 млрд долларов.
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