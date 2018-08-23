Последствием решения ЦБ о покупке валюты стал растущий рубль

Российский рубль смог отыграть большую часть потерь первой половины дня к доллару и евро. Его курс сумел укрепиться после решения Банка России отказаться от приобретения иностранной валюты.

По данным торгов Московской биржи, на фоне решения ЦБ рубль укрепляется и к двум часам дня (мск) прибавил около 30 и 50 копеек соответственно.

Курс доллара расчетами на "завтра" снижался до 67.73 рубля, курс евро — до 78.43 рубля. Напомним, до решения Центробанка доллар торговался возле отметки в 69 рублей, евро стоил порядка 79.8 рубля.