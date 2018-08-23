Коммуналка за три года выросла на 17%

Рост коммунальных тарифов - это особенная нервотрёпка для граждан, которые в период предвыборной кампании становятся избирателями. Коммуналка растёт не зависимо от рынка и тарифов, она просто растёт.



В больших городах коммунальные услуги дорожают быстрее, чем в маленьких, однако в регионах русского Севера она достигает запредельных уровней из-за необходимости более длительного отопления.



Примечательно, что если в столичных городах коммуналка щедро субсидируется из бюджета, особенно в предвыборные годы, то в городах комфортного проживания она просто включается в расходы. Более того, в последнее время замечено, что в Москве управляющие компании пошли на хитрость - они снижают градус подаваемой горячей воды днём и повышают в часы пик. Платите больше, а расходов меньше. Поэтому некоторые потребители стали отключать горячую воду и подключать автономные водонагреватели, которые экономят до 50 процентов расходов.



Интересно, что сильнее всего тарифы выросли в Хабаровске и Подмосковье, где средний чек на ЖКХ достиг уровня 8278 и 6859 рублей соответственно. Меньше всего тарифы повысились в Крыму, Краснодаре и Иркутске, где они прибавили соответственно 273, 439, 456 рублей.



Минэкономразвития планирует в 2019 году дважды повысить тарифы на ЖКХ в связи с увеличением ставкой НДС - с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,4%.



