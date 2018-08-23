Эксперты рассказали о нынешней роли доллара в России

Экономисты рассказали о том, что доллар имеет всю меньшую значимость для России. Также были выявлены меры по выстраиванию независимой финансовой системы в стране. По словам экспертов, на сегодняшний день уже достаточно много сделано в этом направлении.

Создание платёжных систем, а также других видов инфраструктуры будет продвигаться, как собственными силами, так и в вместе с финансовыми структурами таких стран, как Китай. Об этом пишет НСН.

Также специалисты полагают, что скачки валют связаны с вступлением в силу с 22 августа нового пакета антироссийских санкций, введённых США. Некоторые экономисты, напротив, отрицают это положение. Колебание курса рубля, скорее всего, больше связано с новостями, из-за которых будут санкции, которые только намечаются, как сообщает НСН.

Стоит обратить внимание на то, что средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 поднялся на 91 копейку. Так, курс составил 68,52 рубля. 22 августа он равнялся 67,61 рубля, пишет NEWS.ru.