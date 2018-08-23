Швейцарский банк заморозил российские активы на $5 млрд
23 августа 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Швейцарский кредитный банк заморозил связанные с Россией активы, чтобы избежать попадания под американские санкции. Речь идет о сумме порядка 5 млрд долларов, имена держателей активов не уточняются.
«Банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции против РФ», - прокомментировал действия кредитной организации ее официальный представитель.
Ранее стало известно, что на Кипре оказались заблокированными счета российских олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга после того, как их имена вошли в санкционный список. Представитель Вексельберга затем пояснил, что у бизнесмена никогда не было никаких активов на Кипре, сообщают «Известия».
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