Швейцарский банк заморозил российские активы на $5 млрд

Швейцарский кредитный банк заморозил связанные с Россией активы, чтобы избежать попадания под американские санкции. Речь идет о сумме порядка 5 млрд долларов, имена держателей активов не уточняются.

«Банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции против РФ», - прокомментировал действия кредитной организации ее официальный представитель.

Ранее стало известно, что на Кипре оказались заблокированными счета российских олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга после того, как их имена вошли в санкционный список. Представитель Вексельберга затем пояснил, что у бизнесмена никогда не было никаких активов на Кипре, сообщают «Известия».