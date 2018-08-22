Глава МЭР сообщил, когда можно ожидать укрепления рубля
22 августа 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, когда россияне могут ожидать укрепления рубля. Глава ведомства также объяснил, почему сейчас наблюдается ослабление национальной валюты.
По словам Орешкина, в ближайший год курс рубля будет слабее прежних ожиданий специалистов, однако МЭР не планирует сильно менять прогнозы по данному показателю на конец 2019 года и позже, передает РИА "Новости". Министр подчеркнул, что через 12 месяцев российская валюта будет крепче нынешних значений.
Глава Минэкономразвития добавил, что текущий курс напрямую связан с экстраординарным оттоком капитала, который, однако, является временным.
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