Глава МЭР сообщил, когда можно ожидать укрепления рубля

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, когда россияне могут ожидать укрепления рубля. Глава ведомства также объяснил, почему сейчас наблюдается ослабление национальной валюты.

По словам Орешкина, в ближайший год курс рубля будет слабее прежних ожиданий специалистов, однако МЭР не планирует сильно менять прогнозы по данному показателю на конец 2019 года и позже, передает РИА "Новости". Министр подчеркнул, что через 12 месяцев российская валюта будет крепче нынешних значений.

Глава Минэкономразвития добавил, что текущий курс напрямую связан с экстраординарным оттоком капитала, который, однако, является временным.