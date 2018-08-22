Путин: Россия готова конкурировать с другими странами в поставках газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин в среду, 22 августа, сделал важное заявление. По словам главы государства, Россия готова конкурировать со всеми остальными странами в вопросе поставок газа в Европу.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Финляндии Саули Ниинистё Владимир Путин выразил надежду на то, что эта конкуренция будет честной, передает РИА "Новости". Кроме того, политик рассчитывает на то, что страны будут работать в рамках действующих международно-правовых норм.

Ранее сегодня финский президент подчеркнул, что беседа с главой Российской Федерации в Сочи была по-настоящему "солнечной".