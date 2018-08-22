США заблокировали активы РФ на сотни миллионов долларов

Власти Соединенных штатов Америки заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Об этом заявила замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

Манделькер на слушаниях в сенате объявила, что новые санкции США затронули как физические, так и юридические лица из России, в том числе блокирование активов.

Также, по ее мнению, санкции "затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в РФ", в том числе, в энергетический сектор и добычу нефти и газа.

Кроме того, в своем докладе замглавы Минфина подчеркнула, что прямые инвестиции Соединенных штатов в российскую экономику за пять лет сократились на 80%.