Публицист рассказал о пользе присоединения ДНР и ЛНР для экономики России
22 августа 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Присоединение народных республик Донбасса к России могло бы способствовать ее экономическому рывку. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал отечественный публицист Егор Холмогоров.
Эксперт отметил, что Донбасско-Днепровский промышленный район является самым крупным индустриальным районом в Европе, пишет «Русская весна». По словам Холмогорова, данный регион, в свое время «кормивший всю Украину», обладает очень большим экономическим потенциалом. В случае вхождения Донбасса в состав РФ он бы пополнил число регионов-доноров, встав в один ряд с обеими столицами и территориями, на которых добываются идущие на экспорт углеводороды, добавил публицист.
В Донбассе пятый год продолжается вооруженный конфликт между киевскими силовиками и ополченцами ДНР и ЛНР. Ранее в среду сообщалось, что украинский политолог Дмитрий Фищенко представил свой план «зачистки» непризнанных республик.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес