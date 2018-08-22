Публицист рассказал о пользе присоединения ДНР и ЛНР для экономики России

Присоединение народных республик Донбасса к России могло бы способствовать ее экономическому рывку. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал отечественный публицист Егор Холмогоров.

Эксперт отметил, что Донбасско-Днепровский промышленный район является самым крупным индустриальным районом в Европе, пишет «Русская весна». По словам Холмогорова, данный регион, в свое время «кормивший всю Украину», обладает очень большим экономическим потенциалом. В случае вхождения Донбасса в состав РФ он бы пополнил число регионов-доноров, встав в один ряд с обеими столицами и территориями, на которых добываются идущие на экспорт углеводороды, добавил публицист.

В Донбассе пятый год продолжается вооруженный конфликт между киевскими силовиками и ополченцами ДНР и ЛНР. Ранее в среду сообщалось, что украинский политолог Дмитрий Фищенко представил свой план «зачистки» непризнанных республик.