В России дефицит рабочих кадров, заявил Кудрин

Уже в следующем году Россия столкнется с сокращением количества трудоспособного населения на полмиллиона человек. Заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин сегодня на слушаниях в Госдуме.

«В следующем году количество трудоспособного населения сократится на полмиллиона. У нас в стране дефицит рабочих кадров. Но при этом только 20% сотрудников покидают свои рабочие места при достижении пенсионного возраста. В следующем году их будет всего 160 тысяч. Поэтому в целом баланс трудовых ресурсов в стране благоприятный и смягчает проблему», - заявил Алексей Кудрин на слушаниях по совершенствованию пенсионной системы в Госдуме.

Росстат предлагает несколько вариантов демографического прогноза на ближайшие годы. По последним данным, сейчас в России 146 млн человек. По оптимистичному варианту, к 2036 году численность населения страны вырастет до 157 млн человек. По пессимистичному – сократится до 136 млн человек. Реалистичный вариант предполагает цифру в 145 млн человек, сообщают «Вести. Экономика».