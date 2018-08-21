Мантуров рассказал, как Россия ответит на новые санкции США

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, как российское правительство намерено нивелировать эффект от новых экономических санкций США, первый пакет которых вступит в действие завтра.

«Запрет на поставки из США, безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли. Он также коснется оборонно-промышленного комплекса, но не критично. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку», - рассказал Денис Мантуров.

«На продажу зарубежных высокотехнологичных изделий электронно-компонентной базы категорий military и space и так действуют строгие ограничения. Нам и раньше никто не продавал самую современную электронику. По электронике будем заменять недостающие компоненты собственными. Недостающие будем импортировать из стран Юго-Восточной Азии. Эти рынки для нас открыты», - пояснил министр.

По словам Дениса Мантурова, Минпромторг в течение последних шести лет готовился к подобной ситуации. Отечественные предприятия уже давно и успешно разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, по качеству соответствующие классификации military и space, сообщает «РГ».