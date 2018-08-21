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США заблокировали российские активы на крупную сумму
21 августа 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом заявила замглавы Минфина США Сигал Манделькер перед выступлением в конгрессе.
После этого заявления Сигал Манделькер, ответственная за санкции в Минфине, отчиталась в банковском комитете сената США по санкционному давлению на Россию.
Также стало известно об очередном расширении антироссийских санкционных списков США. В них внесены еще два гражданина РФ и одна российская компания. Также две российские компании и шесть судов попали в санкционный список США по КНДР.
Как заявили в Минфине США, Америка будет продолжать вводить все новые санкции против России до тех пор, пока Москва «не изменит свое поведение». При этом в США все время забывают уточнить, что именно ожидается от России в смысле изменения поведения, сообщает РИА Новости.
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