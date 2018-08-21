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Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 60-70% от зарплаты
21 августа 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Благодаря повышению пенсионного возраста реальные пенсии россиян вырастут на четверть к 2035 году, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на слушаниях в Государственной Думе.
Алексей Кудрин отметил, что пенсии будут расти не так быстро, как хотелось бы, и призвал власти ставить перед собой перспективную задачу – довести пенсии до 70% от заработной платы.
«С учетом добровольной составляющей во всех странах добровольная накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу», - заявил Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты также подчеркнул, что если сейчас не повысить пенсионный возраст, то все эти цели станут недостижимыми, сообщает РИА Новости.
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