Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 60-70% от зарплаты

Благодаря повышению пенсионного возраста реальные пенсии россиян вырастут на четверть к 2035 году, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на слушаниях в Государственной Думе.

Алексей Кудрин отметил, что пенсии будут расти не так быстро, как хотелось бы, и призвал власти ставить перед собой перспективную задачу – довести пенсии до 70% от заработной платы.

«С учетом добровольной составляющей во всех странах добровольная накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу», - заявил Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что если сейчас не повысить пенсионный возраст, то все эти цели станут недостижимыми, сообщает РИА Новости.