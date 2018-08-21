Путин в беседе с Меркель заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен
21 августа 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал во вторник, 20 августа, важное заявление. По его словам, Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Как уточнил сегодня Песков, заявление о сохранении транзита газа через украинскую территорию глава Российской Федерации сделал в рамках своей беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает РИА "Новости"
Напомним, в минувшую субботу Путин и Меркель провели переговоры под Берлином. В течение трех часов политики делились мнениями об экономической важности газопровода "Северный поток – 2", целесообразности транзита газа через Украину, а также о ситуациях, сложившихся в Сирии и Иране.
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