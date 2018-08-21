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Кудрин: Россия сможет пережить еще один кризис

21 августа 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Кудрин: Россия сможет пережить еще один кризис
pixabay.com

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионной системы заявил, что средств Фонда национального благосостояния хватит стране, чтобы пережить еще лишь один кризис, аналогичный кризису 2008-2009 годов.

По его словам, половина резервного фонда в 2008-2009 году была потрачена на спасение и поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд, пишут РИА Новости. «На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет…», - сообщил Кудрин. Он также подчеркнул, что к нему нельзя подвязать выплаты пенсионной системы.

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