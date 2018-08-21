«Яндекс» будет возить жителей Израиля
21 августа 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
«Яндекс. Такси» планирует в ближайшем будущем начать свою деятельность на территории Израиля. Об этом узнали российские СМИ.
Как пишут «Известия», в настоящий момент отечественная компания занимается заключением контрактов с водителями и набором персонала для работы в ближневосточной стране. Источники газеты рассказали, что отобранным кандидатам поручат развитие сервиса в Израиле, расширение бизнеса и налаживание контактов с правительственными структурами.
Один из собеседников журналистов отметил, что израильский рынок такси-перевозок «уже состоялся», однако компания постарается занять там свою нишу. В пресс-службе организации информацию о расширении географии бизнеса комментировать не стали, заявив, что обнародуют официальное сообщение позднее.
Ранее «Яндекс» запустил сервис онлайн-такси в странах постсоветского пространства, в том числе в Латвии. Этим летом первые машины с маркировкой российской компании появились на улицах Белграда.
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