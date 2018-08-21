Немецкие эксперты прогнозируют дефицит зерна и рост цен на продукты

Немецкие эксперты констатируют наличие у России проблем с урожаем пшеницы. Представители Commerzbank считают, что в связи с погодными условиями потери составят 20 млн тонн. Между тем в российском Минсельхозе настроены оптимистично и говорят об увеличении экспорта зерна на 50% по сравнению с прошлым годом.



Тем не менее, различные эксперты зернового рынка называют объём ожидаемого урожая в 100 млн тонн против прошлогодних 135,4 млн. Они также называют потери стран Евросоюза по пшенице в 10-11 млн тонн тоже в результате последствий аномальной жары. Но если ЕС на фоне падения курса рубля не существенно пострадает от подорожания зерна, то россияне получат по кошелькам заметно. Потому что в результате подорожания зерна пойдут в рост цены и на другие продукты питания и в целом разгон инфляции в 2018-2019 годах.



Правда, в Российском зерновом союзе надеются на стабилизацию цен на зерно на внутреннем рынке. Специалистов сейчас заботит не только количество зерна, но и его качество.



