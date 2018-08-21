Эксперт предрек обвал внедренной в Венесуэле первой государственной криптовалюты

Власти Венесуэлы, пытающиеся вывести страну из тяжелого кризиса, объявили о намерении претворить в жизнь ряд экономических ноу-хау. Об этом говорится в материале, опубликованном российскими СМИ.

«Независимая газета» пишет, что президент южноамериканского государства Николас Мадуро на днях сообщил о введении новой системы выплаты минимальной зарплаты. Она будет приравнена к половине петро, единственной в мире государственной криптовалюты, которая, в свою очередь, обеспечена баррелем венесуэльской нефти.

Со вчерашнего дня в Венесуэле ходят две валюты – и боливар, и петро. Новый, деноминированный боливар привязан к петро, Центробанк обязали ежедневно публиковать официальный курс.

Аналитик одной из отечественных инвестиционных компаний Алексей Коренев, ставший собеседником журналистов, назвал сомнительной идею активного внедрения в экономику Венесуэлы криптовалюты. Эксперт отметил, что в Каракасе пока не предпринимают шагов, направленных на фактическое обеспечение петро. Без этого реальная покупательная способность криптовалюты и нового боливара очень быстро обвалится, предрек Коренев.