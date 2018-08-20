Дальний Восток могут отдать китайцам?

Россия планирует на правах арендодателя предложить иностранным инвесторам из Китая миллион гектаров земли сельскохозяйственного назначения на территориях Дальнего Востока.

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на руководителя департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерия Дубровского.

По его словам, таким образом планируется привлечение в регион дополнительных инвестиций. В России рассчитывают главным образом на китайских фермеров, однако не исключают возможного интереса со стороны и других государств.

Для выделенных в аренду участков российской земли оптимальным применением станет выращивание сои, пшеницы и картофеля. Отмечается, что ряд китайских компаний уже выразил заинтересованность данным предложением.